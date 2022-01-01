В Пермском крае на трёх региональных дорогах временно ограничат движение Причина – проведение мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы Поделиться Твитнуть

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В минтрансе сообщили о временном ограничении движения транспорта по трём региональным автомобильным дорогам Пермского края 6 и 9 мая. Как уточняет ВЕТТА, причина — проведение мероприятий, приуроченных к 77-летию Победы.

Так, 6 мая на автодороге Кунгур—Соликамск на участке ул. Советская в Кизеле (пересечения с ул. Луначарского и ул. Углегеологов) движение ограничено с 11:00 до 13:30. Объезд участка организуется по альтернативному маршруту: ул. Углегеологов — ул. Карла Либкнехта, ул. Юбилейная — ул. Карла Либкнехта, ул. Юных Коммунаров — ул. Карла Либкнехта.

На автомобильной дороге Юксеево—Коса на ул. Ленина (от ул. Советской до ул. Октябрьской) в с. Коса движение перекроют 9 мая с 10:00 до 15:00. Объезд по улицам Советская, Красноармейская, Октябрьская.

Также 9 мая с 10:30 до 11:00 перекрывается дорога Голдыри—Орда—Октябрьский по ул. Трактовой в с. Орда (от ул. Советской до ул. Луговой). Объезд по улицам Заречная, Пугачёва, Спортивная, Луговая.

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