Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в очередные длинные выходные, с 6 по 10 мая Поделиться Твитнуть

С 6 мая в Пермской Арт-резиденции проходит первая персональная выставка Сергея Казакова-Подкина «Дневник времени» (0+). Зрители увидят серии работ, посвящённые индустриализации, а также радиационным, химическим и биологическим катастрофам и специалистам, участвовавшим в аварийно-спасательных работах.

6, 7, 8, 9 и 10 мая в 12:00, 13:30 и 15:00 в АЭМ «Хохловка» проходят фольклорные посиделки (0+).

7 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия» (12+). Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала — Сальвадор Дали» и даёт шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные, никогда ранее не демонстрировавшиеся кадры, которые показывают Дали за работой.

7 мая в 18:00 в концертном зале Пермского музыкального колледжа прозвучат два концерта для фортепиано с оркестром (0+). Исполнители — Даниил Козионов, Максим Сон, партия второго рояля — Ульяна Сон.

6 и 7 мая в 19:00 в Пермском театре юного зрителя народный артист РФ Михаил Скоморохов отметит 40-летие творческой деятельности в Перми праздничным вечером «Эпоха Скоморохова» (12+, от 14 лет). В концерте примут участие сам Михаил Юрьевич, а также артисты Пермского ТЮЗа и солисты квартета «Каравай».

7 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» первый гусляр группы «Аквариум» Ольга Глазова представит свой новый альбом «Это не моё» (12+). Будут исполнены импровизация на гуслях, авторские песни и фольклор.

7 и 8 мая в 20:00 на сцене театра «Сцена-Молот» пройдёт премьера музыкального спектакля по произведениям Эдисона Денисова «Жизнь в красном цвете» (16+). В спектакле звучат две концертные пьесы композитора: «Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете». Исполнители: Надежда Павлова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Александр Гончарук (чтец).

8 мая в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Кино в «Триумфе» будут показаны два фильма — в 15:00 чёрно-белая юридическая кинодрама Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс» (16+) и в 19:00 — культовая картина Алена Рене на сценарий Маргерит Дюрас «Хиросима, любовь моя» (16+).

8 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль Шекспировского театра Globe «Доктор Фауст» (16+). Режиссёр — Мэтью Данстер.

8 мая в 16:00 на сайте Digital Concert Hall можно увидеть запись юбилейного концерта Академии им. Караяна (16+). Академия отмечает 50-летие вместе с членами Берлинского филармонического оркестра. Дирижёр Нодока Окисава открывает концерт симфонией Моцарта «Линц». Кирилл Петренко дирижирует знаменитой Пятой симфонией Бетховена и мировой премьерой Донхуна Шина. Солист — бывший стипендиат Академии, первый главный виолончелист Филармонического оркестра Бруно Делеплер.

8 мая в 17:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «Майский вальс» (0+), посвящённый Дню Победы. Прозвучат песни Великой Отечественной войны в исполнении Алексея Герасимова (вокал) и Гульназ Гариповой (фортепиано).

9 мая в 15:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт акция «Вальс Победы» (0+). После этого, в 16:00, зрителей ждёт спектакль-концерт «Время жить» (16+). Для подготовки к «Вальсу Победы» молодёжное творческое объединение «Студенческий бал» приглашает на занятия: 6 мая в 19:00 и 8 мая в 15:00.

9 мая в 15:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «И помнит мир спасённый...» (6+), подготовленный артистами Пермской краевой филармонии. Исполнители: дуэт баянистов «Акцент», квартет «Каравай» и Уральский государственный камерный хор.

9 и 10 мая в 16:00 в киноцентре «Премьер» в рамках программы «Кино Победы» зрителей ждут фильмы о Великой Отечественной войне, её героях в истории и современности: обороне Бреста, солдатах авиационного полка и людях, переживших блокаду.

9 мая в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского симфонический оркестр и главный дирижёр Мигран Агаджанян исполнят «Ленинградскую» симфонию Шостаковича (6+).

10 мая в 19:30 театр «Красный цветок» (ул. Монастырская, 90) приглашает на премьеру спектакля «Мамаша Кураж. Дороги войны» (12+, от 14 лет).

10 мая в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт премьера документального спектакля-перформанса «Балет говорит» (12+). Этот спектакль — возможность для артистов балета рассказать о своём теле, танцевальном опыте и о себе. Зрители перформанса словно окажутся за кулисами и увидят уже знакомых артистов танцевальной труппы Театра-Театра в новом ракурсе.

11 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета благотворительный фонд «Берегиня» проведёт концерт «Музыка жизни-2: первый концерт» (6+), состоящий из хитов группы Queen. Средства, собранные с продажи билетов, направят на помощь детям в рамках программы «На подмогу».

13 и 14 мая в 19:00 в Пермском театре оперы и балета будут показаны балеты «Свадебка» Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта (12+).

До 31 мая в Пермской краевой библиотеке им. Горького можно увидеть экспозицию картин Дины Никоноровой «Сад заблуждений» (18+).

До 14 июля на сайте «Ваш досуг» можно услышать «Страсти по Матфею» (16+) Баха под управлением французского дирижёра Рафаэля Пишона.

До 13 августа на сайте Opera Vision можно увидеть «Дочь полка» (16+) Гаэтано Доницетти в постановке Луиса Эрнесто Доньяса.

До 5 апреля 2023 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть оперу Прокофьева «Огненный ангел» (16+) в Театро Реал в Мадриде.

Ежедневно на YouTube-канале музея современного искусства PERMM можно увидеть фильм Фёклы Толстой и фонда Потанина о музее PERMM «Музеи без границ» (0+) — это первая часть документального цикла о деятельности музеев нового типа, которые выходят за рамки привычной музейной деятельности. Также можно посмотреть фильм о создании проекта «Рабочий посёлок. Детали» (0+). В фильме создатели перформанса — художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель Совета Рабочего поселка Анастасия Мальцева — рассказывают о том, почему реконструкция микрорайона силами сообщества жителей — уникальное для России явление; как провести интервью людей с разным опытом общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг, цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько дней стать частью команды создателей; как музыканты МАСМ и N’Caged репетировали на лестничных площадках, как маленькая кошечка села на окно, служившее экраном, и стала частью истории.

Ежедневно на сайте Opera Vision можно посмотреть видеолекции, посвящённые опере как искусству (16+).

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