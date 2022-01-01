Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в очередные длинные выходные, с 6 по 10 мая
С 6 мая в Пермской Арт-резиденции проходит первая персональная выставка Сергея Казакова-Подкина «Дневник времени» (0+). Зрители увидят серии работ, посвящённые индустриализации, а также радиационным, химическим и биологическим катастрофам и специалистам, участвовавшим в аварийно-спасательных работах.
7 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Сальвадор Дали:
в поисках бессмертия» (12+). Фильм был снят по заказу испанского
фонда «Гала — Сальвадор Дали» и даёт шанс послушать интервью
художника и увидеть эксклюзивные, никогда ранее
не демонстрировавшиеся кадры, которые показывают Дали за работой.
7 мая в 18:00
в концертном зале Пермского музыкального колледжа прозвучат два концерта
для фортепиано с оркестром (0+). Исполнители — Даниил Козионов,
Максим Сон, партия второго рояля — Ульяна Сон.
6 и 7 мая в 19:00
в Пермском театре юного зрителя народный артист РФ Михаил Скоморохов отметит 40-летие
творческой деятельности в Перми праздничным вечером «Эпоха Скоморохова»
(12+, от 14 лет). В концерте примут участие сам Михаил
Юрьевич, а также артисты Пермского ТЮЗа и солисты квартета «Каравай».
7 мая в 19:00
в частной филармонии «Триумф» первый гусляр группы «Аквариум» Ольга Глазова представит
свой новый альбом «Это не моё» (12+). Будут исполнены импровизация
на гуслях, авторские песни и фольклор.
7 и 8 мая в 20:00
на сцене театра «Сцена-Молот» пройдёт премьера музыкального спектакля
по произведениям Эдисона Денисова «Жизнь в красном цвете» (16+). В спектакле
звучат две концертные пьесы композитора: «Голубая тетрадь» и «Жизнь
в красном цвете». Исполнители: Надежда Павлова (сопрано), Наталья Буклага
(меццо-сопрано), Александр Гончарук (чтец).
8 мая в частной
филармонии «Триумф» в рамках
проекта «Кино в «Триумфе» будут показаны два фильма —
в 15:00 чёрно-белая юридическая кинодрама Стэнли Крамера «Нюрнбергский
процесс» (16+) и в 19:00 — культовая картина Алена Рене
на сценарий Маргерит Дюрас «Хиросима, любовь моя» (16+).
8 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль Шекспировского театра Globe
«Доктор Фауст» (16+). Режиссёр — Мэтью Данстер.
8 мая в 16:00
на сайте Digital
Concert Hall можно увидеть запись юбилейного
концерта Академии им. Караяна (16+). Академия отмечает 50-летие
вместе с членами Берлинского филармонического оркестра. Дирижёр Нодока
Окисава открывает концерт симфонией Моцарта «Линц». Кирилл Петренко дирижирует
знаменитой Пятой симфонией Бетховена и мировой премьерой Донхуна Шина.
Солист — бывший стипендиат Академии, первый главный виолончелист
Филармонического оркестра Бруно Делеплер.
8 мая в 17:00
в Доме Мешкова пройдёт
концерт «Майский вальс» (0+), посвящённый Дню Победы. Прозвучат песни
Великой Отечественной войны в исполнении Алексея Герасимова (вокал)
и Гульназ Гариповой (фортепиано).
9 мая в 15:00
в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт акция «Вальс Победы» (0+). После
этого, в 16:00, зрителей ждёт спектакль-концерт «Время жить» (16+).
Для подготовки к «Вальсу Победы» молодёжное творческое объединение
«Студенческий бал» приглашает на занятия:
6 мая в 19:00 и 8 мая в 15:00.
9 мая в 15:00
в Органном концертном зале пройдёт концерт «И помнит мир спасённый...» (6+),
подготовленный артистами Пермской краевой филармонии. Исполнители: дуэт
баянистов «Акцент», квартет «Каравай» и Уральский государственный
камерный хор.
9 и 10 мая в 16:00
в киноцентре «Премьер» в рамках
программы «Кино Победы» зрителей ждут фильмы о Великой Отечественной
войне, её героях в истории и современности: обороне Бреста, солдатах
авиационного полка и людях, переживших блокаду.
9 мая в 19:00
в Пермском академическом театре оперы и балета им.
Чайковского симфонический
оркестр и главный дирижёр Мигран Агаджанян исполнят «Ленинградскую»
симфонию Шостаковича (6+).
10 мая в 19:30
театр «Красный цветок» (ул.
Монастырская, 90) приглашает на премьеру спектакля «Мамаша Кураж. Дороги
войны» (12+, от 14 лет).
10 мая в 20:00
в театре «Сцена-Молот» пройдёт
премьера документального спектакля-перформанса «Балет говорит» (12+). Этот
спектакль — возможность для артистов балета рассказать о своём
теле, танцевальном опыте и о себе. Зрители перформанса словно
окажутся за кулисами и увидят уже знакомых артистов танцевальной
труппы Театра-Театра в новом ракурсе.
11 мая в 19:00
в Пермском театре оперы и балета благотворительный фонд «Берегиня» проведёт
концерт «Музыка жизни-2: первый концерт» (6+), состоящий из хитов группы Queen. Средства, собранные с продажи
билетов, направят на помощь детям в рамках программы «На подмогу».
13 и 14 мая в 19:00
в Пермском театре оперы и балета будут показаны балеты «Свадебка» Иржи
Килиана и The
Second Detail Уильяма Форсайта (12+).
До 31 мая в Пермской
краевой библиотеке им. Горького можно увидеть экспозицию картин Дины Никоноровой «Сад
заблуждений» (18+).
До 14 июля
на сайте «Ваш досуг» можно услышать «Страсти
по Матфею» (16+) Баха под управлением французского дирижёра
Рафаэля Пишона.
До 13 августа на сайте Opera
Vision можно увидеть «Дочь
полка» (16+) Гаэтано Доницетти в постановке Луиса Эрнесто Доньяса.
До 5 апреля 2023
года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть оперу Прокофьева «Огненный
ангел» (16+) в Театро Реал в Мадриде.
Ежедневно на YouTube-канале музея современного искусства PERMM можно увидеть фильм Фёклы Толстой
и фонда Потанина о музее PERMM «Музеи без границ» (0+) —
это первая часть документального цикла о деятельности музеев нового
типа, которые выходят за рамки привычной музейной деятельности. Также
можно посмотреть фильм о создании проекта «Рабочий посёлок. Детали» (0+).
В фильме создатели перформанса — художница Марина Алексеева,
композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель
Совета Рабочего поселка Анастасия Мальцева — рассказывают о том,
почему реконструкция микрорайона силами сообщества жителей — уникальное
для России явление; как провести интервью людей с разным опытом
общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться
в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг,
цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить
их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько
дней стать частью команды создателей; как музыканты МАСМ и N’Caged
репетировали на лестничных площадках, как маленькая кошечка села
на окно, служившее экраном, и стала частью истории.
Ежедневно на сайте Opera
Vision можно посмотреть видеолекции, посвящённые опере
как искусству (16+).
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