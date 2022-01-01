Пермский проект «Имена Победы» уверенно лидирует в народном голосовании «Рейтинг Рунета» Поделиться Твитнуть

Продолжается народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета». Среди номинантов конкурса пермский проект ИМЕНА-ПОБЕДЫ.РФ — единственная в России энциклопедия героев-нефтяников.

Проект «Имена Победы» стартовал в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Насчитывается более 1000 историй и фотографий участников войны. Летопись продолжает пополняться, в том числе, благодаря сотрудникам нефтяных предприятий. Самая ценная часть — это личные воспоминания ветеранов.

«Имена Победы» — первая отраслевая энциклопедия об участниках Великой Отечественной войны — работниках нефтегазового сектора. Миссия проекта — сохранить память и подчеркнуть значительный вклад нефтяников в достижение Победы.

«Нефтегазовая отрасль в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в Победу. Труженики тыла создали движение «двухсотников», выполняя норму за себя и за товарища-фронтовика, добыли 1 млн тонн нефти, произвели 400 тыс. тонн нефтепродуктов, ввели в строй уникальные инженерные сооружения, внедрили новейшие для тех лет технологии. Для лукойловцев стало делом чести сохранить память о подвигах нефтяников Пермского края, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу, с каждым днём приближая Победу!» — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Поддержим «ИМЕНА ПОБЕДЫ»! Народное голосование будет проходить до 9 июня. Поддержите проект ИМЕНА-ПОБЕДЫ.РФ — голосуйте по ссылке: https://awards.ratingruneta.ru/company/

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