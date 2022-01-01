В апреле спрос на персонал в Пермском крае упал на 16% За месяц было открыто 11 тыс. вакансий Поделиться Твитнуть

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В апреле в Пермском крае количество активных вакансий уменьшилось на 16% по сравнению с мартом 2022 года и на 15% — по сравнению с апрелем 2021 года. Это больше, чем в целом по России (там падение составило 12 и 11% соответственно) и по Приволжскому округу (13 и 12%). Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Если сравнивать с мартом этого года, то в апреле в крае сильнее всего упал спрос на специалистов госслужбы (-86%), маркетинга, PR, рекламы (-33%) и на административный персонал (-31%). Зато на 7% увеличился спрос на юристов, на 5% — на медицинских работников и на 3% — на домашний персонал.

По сравнению с апрелем прошлого года, больше всего сократился интерес работодателей к сфере страхования (-89%) госслужбы и НКО (-86%) и автомобильного бизнеса (-70%). В десяти сферах за год количество вакансий выросло, особенно в сферах «Инсталляция и сервис» (+120%), «Строительство, недвижимость» (+56%), «Добыча сырья» (+38%).

В целом за месяц в Прикамье было открыто 11 тыс. вакансий: 35% — в продажах, 21% — в строительстве, ещё 19% в сфере рабочего персонала.

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