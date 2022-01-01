Бывший зампред правительства Прикамья стал вице-президентом московского Центра стратегических разработок Совет ЦСР возглавляет бывший губернатор Прикамья, а ныне глава минэкономразвития Максим Решетников Поделиться Твитнуть

По состоянию на 1 января 2017 года в реестре проблемных объектов Пермского края значилось 17 домов. В 2017 году из реестра были исключены два многоквартирных дома в Перми: на ул. Щербакова, 43в и ул. Елькина, 39. В 2018 году минстроем была запланирована сдача шести недостроев. Четыре из них уже исключены из списка проблемных. Это объекты по адресам: Чайковский, Сиреневый бульвар, 5; Пермь, ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62, ул. Остров­ского, 30. Сегодня на территории региона остаётся 11 проблемных объектов.

Константин Долгановский

Бывший первый заместитель председателя Правительства Пермского края Михаил Сюткин 28 апреля назначен на должность первого вице-президента Центра стратегических разработок (Москва), информация об этом появилась на официальном сайте организации. На этой позиции Сюткин будет заниматься аналитической деятельностью в сферах устойчивого развития регионов, планирования и комплексного развития территорий, развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Центр стратегических разработок (ЦСР) является некоммерческой организацией, занимающейся разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики РФ. В ноябре 2018 года в состав учредителей ЦСР вошло министерство экономического развития РФ. В 2020 году совет ЦСР возглавил бывший губернатор Прикамья, а ныне глава минэкономразвития Максим Решетников.

Михаил Сюткин занимал должность зампреда — министра строительства Пермского края с 2017 года. В конце 2017 года он был назначен первым вице-премьером краевого правительства, курирующим строительный, транспортный и имущественный блоки. В 2019 году оставил пост министра строительства. Уволился по собственному желанию в апреле 2020 года. После переехал в Москву, где возглавил Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

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