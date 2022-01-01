В длинные выходные в Пермском крае потеплеет до +20 градусов Самым тёплым днём станет 9 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края в ближайшие выходные и праздничные дни ожидается значительное потепление, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные синоптиков.

В субботу, 7 мая, прогнозируется переменная облачность, осадки возможны только по северу края, в дневные часы воздух прогреется до +11…+16°С, в Перми будет +13…+15°С.

Ещё теплее станет 8 мая, максимальная температура днём +14…+19°С, в Перми +16…+18°С. При этом в большинстве районов края обойдётся без осадков.

К 9 мая будет нарастать неустойчивость в атмосфере, поэтому возможны кратковременные дожди. Ночью по региону будет 0…+5°С, днём +15…+20°С, в Перми днём воздух прогреется до +19°С.

Во вторник будет пасмурная погода и возможны дожди. Максимальная температура днём, по предварительным прогнозам, не превысит +15°С.

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