Специалисты оценят качество реставрации фасада «Дома купца Грибушина» Восстановительные работы на объекте культурного наследия завершились в конце 2021 года Поделиться Твитнуть

фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края поступила отчётная документация о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия «Дом купца Грибушина с оградой и воротами» (Пермь, ул. Ленина, 13а). Об этом сообщили в организации. После утверждения отчёта специалисты проведут очную приёмку объекта.

Фасад здания отреставрирован впервые с начала этого тысячелетия.

Реставрация фасада Грибушинского особняка началась ещё в 2020 году, её стоимость оценили в 15,2 млн руб., однако из-за судебных тяжб работы были приостановлены. В сентябре 2021 года к реставрации приступила другая подрядная организация, завершив работу в конце года.

Как напомнили в инспекции, дом был возведён в 1897 году и первоначально принадлежал семье чиновника Кашперова. В 1905 году особняк приобрёл Сергей Михайлович Грибушин, почётный гражданин Перми и Кунгура, и с помощью архитектора Александра Турчевича перестроил особняк.

Дом купца Грибушина построен в стиле эклектики с использованием приёмов классицизма, барокко и модерна. В декоре фасада акцентирующее место занимают маскароны — рельефные изображения женских лиц.

Во внутренних помещениях примечательна лепная отделка потолков, мозаичные полы, печи. Автор декора — художник-самоучка Пётр Агафьин.

Сейчас в здании расположен Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук.

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