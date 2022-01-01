Запрещённые предметы пытались доставить в пермскую колонию с помощью квадрокоптера
Попытка была пресечена
Сотрудники оперативного отдела, дежурной смены и караула исправительной колонии №29 в Перми предотвратили попытку доставки запрещённых предметов для осуждённых с помощью квадрокоптера, сообщили в региональном управлении ГУФСИН.
Заметив в воздухе летательный аппарат дистанционного управления, охранники немедленно выдвинулись на место и обнаружили на прилегающей к учреждению территории автомобиль. Находившийся в машине гражданин, управлявший квадрокоптером, был задержан.
В ходе досмотра были обнаружены и изъяты полиэтиленовые свёртки с шестью сотовыми телефонами, USB-кабелем, зарядными устройствами, а также десятью sim-картами.
Злоумышленника ожидает судебное разбирательство в мировом судебном участке №7 Мотовилихинского района Перми.
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