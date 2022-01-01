Завершился Чемпионат России по баскетболу 3х3 сезона 2021/22. BIONORD в ТОП-8 команд страны В Челябинске отгремел финал Чемпионата России по баскетболу 3x3 Поделиться Твитнуть

В компании сильнейших команд страны выступил и пермский BIONORD. К сожалению, наша сборная играла без своего лидера — Владислава Перевалова. Несмотря на кадровые потери, BIONORD показал очень высокий уровень игры и подтвердил статус команды, которая заслуженно получила Wild Card на финал чемпионата.

BIONORD сразился с грандами отечественного баскетбола 3х3 — «Гагарин», «Руна», «Самара» и Inanomo (чемпион сезона по итогам финального тура). Ребята дали достойный отпор лидерам, но на этот раз соперники были сильнее. Кроме того, пермяки уверенно переиграли хозяев турнира команду «Уралец» и в мощнейшей схватке вырвали победу у казанского «ХелиТаба».

А в заключительный для пермской команды игровой день BIONORD и «Бэд Бойс» выдали самый зрелищный матч тура. Для наших парней это был последний шанс, чтобы зацепиться за выход в плей-офф, и они навязали фаворитам турнира отчаянную борьбу. «Бэд Бойс» приходилось многократно спасаться ещё в основное время, в концовке команде из Брянска удалось перевести игру в овертайм, где соперник добился очень непростой победы — 17:15.

По итогам чемпионата России по баскетболу 3х3, в котором участвовало 17 команд со всей страны, пермяки заняли 8 место.

Юрий Пашков, тренер пермской команды BIONORD:

— В этом году заключительный этап соревнований проводился по «токийской» системе: финалисты не делились на группы, а сыграли по принципу «каждый с каждым». 10 команд играли в круг, а 6 сильнейших выходили в плей-офф. Считаю, что наше 8-е место по итогам финала — очень достойный результат. Игры со всеми соперниками и даже с будущими призерами турнира проходили в жесточайшей борьбе, а серебряным медалистам соревнований команде «Бэд Бойс» удалось обыграть нас только в овертайме и с большим трудом выйти в плей-офф. Наши парни выкладывались на все 100% в каждом матче. Для троих игроков это был первый сезон в баскетболе 3х3, поэтому где-то нам не хватило опыта, а где-то просто везения. Парни молодцы! Думаю, что если бы в составе был наш лидер Владислав Перевалов, пропустивший финал, то мы могли бы побороться и за места в плей-офф. Уже с нетерпением жду начало следующего игрового сезона!

Дмитрий Пылев, генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов, генерального спонсора команды BIONORD:

— Турнир такого уровня — это прежде всего новые возможности для профессионального роста наших подопечных из команды BIONORD. Они амбициозные, трудолюбивые, неготовые к компромиссу и рвущиеся к победе. Борьба действительно была напряжённой — в чемпионате участвовали сильнейшие команды страны — и, к чести наших прикамцев, они достойно справились с поставленной задачей. Впереди новые достижения и, конечно, безоговорочная поддержка жителей Прикамья.

Сергей Богуславский, председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края, президент БК PARMA-PARIBET:

— Во-первых, хочу отметить, что Челябинск провёл финал Чемпионата России по баскетболу 3х3 на очень высоком уровне. На пять дней на Южном Урале собрались все топовые команды страны, ни один матч не оставил никого равнодушным. Очень приятно, что на турнире было очень много зрителей — финальные встречи смотрело свыше 3500 человек. Атмосфера на турнире была по-настоящему праздничная. Наша команда выступила просто здорово. В матчах с лучшими командами страны она показала настоящий характер. Бронзовому призёру чемпионата «Руне» мы проиграли всего два очка, а серебряный медалист «Бэд Бойс» сумел одолеть нас только в овертайме. Пермяки сумели продемонстрировать очень высокий уровень игры, достойный финала Чемпионата России. При этом за BIONORD играют только любители, ребята из чемпионата города Перми. А играют на уровне профессионалов. Хотел бы отметить, что в этом сезоне Урал и Поволжье стали настоящими центрами баскетбола 3х3 — в этом году кроме финала в Челябинске тандемы регулярного чемпионата страны состоялись в Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре. И мы обсудили с президентом Федерации баскетбола Челябинской области Николаем Сандаковым возможность создания Уральской лиги баскетбола 3х3.

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