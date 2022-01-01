Елена Синица Депутаты предложили переизбрать председателя пермской КСП На пост предлагается назначить Марию Батуеву, которая занимает эту должность сейчас Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин предложил вновь назначить руководителем Контрольно-счётной палаты (КСП) Марию Батуеву. Соответствующий проект решения внесён в гордуму.

Проект планируется рассмотреть на пленарном заседании ведомства в мае. Если депутаты поддержат кандидатуру Марии Батуевой, то решение вступит в силу со 2 июня.





Мария Батуева является председателем КСП с 2012 года.

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