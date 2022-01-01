До 332 человек увеличилось число прибывших в Пермский край беженцев с Донбасса За последние сутки в Прикамье приехали семь человек Поделиться Твитнуть

За последние сутки в Пермский край приехали ещё семь беженцев из Украины: пять взрослых и два ребёнка. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Пермского края Александра Борисова сообщает «АиФ-Прикамье». Таким образом, общее число переселенцев достигло 332.

Прибывшие беженцы поселились у родственников и знакомых в Перми, Березниках, Соликамске, Губахе, Пермском районе, Чайковском и т.д.

Беженцы проживают в 23 территориях края, больше всего людей (179 человек) остановились в Перми.

В Соликамске обосновались 37 переселенцев, в Березниках — 23, в Губахе — 17.

Десять человек живут в Пермском районе, девять — в Краснокамске. По восемь переселенцев — в Чайковском и Добрянском округе. Пять человек остановились в Уинском округе. По четыре — в Верещагинском, Очёрском округах, Чусовом, Осе и Лысьве.





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