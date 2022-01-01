В Пермском крае упавшие деревья обесточили железнодорожный перегон

Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП

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железная дорога

  Константин Долгановский

Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства аварийного отключения контактной сети на железнодорожном перегоне в Пермском крае, об этом сообщили в  пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что 4 мая в 19:27 на участке между станциями Валежная и Комарихинская СвЖД на контактную сеть упали деревья. В результате на три часа было задержано движение шести пригородных поездов.

В настоящее время движение составов и контактная сеть восстановлены. 

Проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта продолжается.

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