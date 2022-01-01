В филиале «Азот» внедрена многоуровневая система инструментального контроля Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» запущена в эксплуатацию многоуровневая система инструментального контроля. С её помощью собирают, хранят и анализируют данные о фактическом и прогнозируемом состоянии производственного оборудования. На основе этих сведений на предприятии выстраивается система технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

Современное диагностическое оборудование в сочетании с аналитической платформой Safe Plant позволяет более глубоко и профессионально выявлять дефекты ещё на этапе их зарождения. Один из инструментов — течеискатель — переносной детектор утечек различных газовых сред. С прибором работают технологи, начальники отделений и мастера КИПиА.

Антон Бабин, начальник участка №1 цеха КИПиА филиала «Азот «АО «ОХК «Уралхим»:

«Прибор слышит то, что не слышит человек. Он состоит из дисплея и сотни микрофонов, которые улавливают любой ультразвук пропуска газовой среды. После замера на экране появляется чёрно-белая картинка, место дефекта и его интенсивность в ней обозначены цветом: зелёным, жёлтым и красным».

По такому же принципу работают и тепловизоры, которые проверяют температуру нагрева контактов на электрооборудовании с помощью инфракрасных лучей. Работу насосов, компрессоров и другого динамического оборудования анализируют виброколлекторы. Они синхронизированы с платформой Safe Plant. При обнаружении дефекта данные автоматически загружаются в базу, где анализируются. Это значительно упрощает работу персонала и позволяет создать историю развития дефектов для дальнейшего глубокого анализа. В планах — интегрировать её с существующими корпоративными системами (MES и 1С: ТОИР), а также подключить дополнительные источники данных от мобильных и стационарных систем вибродиагностики.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Трёхуровневая система инструментального контроля позволит нам работать на опережение — пресекать дефекты на этапе их появления. Это значит, мы существенно снижаем риск внеплановых остановок. В конечном итоге это положительно отразится на стабильном выпуске продукции предприятия. Safe Plant активно используется в «Уралкалии». Положительный опыт коллег позволяет активно внедрять новые технологии и уверенно строить дальнейшие планы».

В филиале «Азот» систему инструментального контроля начали внедрять с 2019 года. Первым в работу был запущен отечественный мобильный комплекс «Мобин». Также осуществляется экспертная оценка выявленных дефектов диагностами.

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации ОХК «Уралхим»:

«Благодаря внедрению экспертных систем такого уровня мы поступательно движемся в направлении качественных изменений в организации ТОиР на предприятиях компании. Техническое обслуживание, ориентированное на надёжность, позволит нам повысить эффективность управления активами, снизить затраты, а также повысить производственную и экологическую безопасность предприятий холдинга».

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