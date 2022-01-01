Из-за тумана в Перми закрыли аэропорт Задержано несколько рейсов Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

В аэропорту Большое Савино из-за густого тумана не смогли принять два рейса — №6581 из Санкт-Петербурга и №1159 из Москвы. Самолеты направлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Перми.

В связи с этим задерживается вылет и обратных рейсов №1160 и 6582.

Также из-за недостаточной видимости рейсы №570 в Санкт-Петербург, №434 и 1395 в Москву отправлены с задержками.









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