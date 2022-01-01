С 6 мая в Перми завершается отопительный сезон С этой даты теплоснабжающие организации приступят к остановке оборудования Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно постановлению главы Перми Алексея Дёмкина, с 6 мая в городе завершается отопительный сезон. С этой даты теплоснабжающие организации приступят к остановке оборудования.

При этом поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи отопления в учреждения соцсферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.

Как отметили в пресс-службе мэрии, отопительный сезон 2021/22 прошёл в штатном режиме. Перебоев в обеспечении коммунальными ресурсами жилых домов и объектов соцкультбыта не зафиксировано.

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