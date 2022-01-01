Елена Синица В Перми задержали жителей Кирова, наносящих на здания Перми рекламу наркотиков На группу молодых людей составлено 44 протокола Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники УМВД Перми составили 44 протокола на группу молодых людей из Кирова. Они наносили рекламу наркотиков на фасады зданий Перми. Об этом сообщает краевой минтербез.

Поясняется, что двоих молодых людей в возрасте 23 и 27 лет, а также 22-летнюю девушку задержали в момент нанесения ими граффити на фасад здания в центре города. Оттиск содержал рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков.

В результате были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

Решение по протоколам будет принято судом в ближайшее время.

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