За майские праздники на дорогах Прикамья водители трижды сбивали лосей С начала года произошло 20 ДТП с участием диких животных Поделиться Твитнуть

С 1 по 3 мая на дорогах Пермского края зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с участием лосей. Об этом сообщили в минприроды.

Так, 1 мая двухгодовалую лосиху водитель легкового автомобиля сбил на 38 км автодороги Кукуштан—Оса в Кунгурском округе. 2 мая на 80 км автодороги Оса—Чернушка от столкновения с грузовиком пострадал четырёхлетний лось. А 3 мая под колёса неустановленного авто недалеко от Чайковского угодил годовалый лось.

В ведомстве напомнили, что в мае в Пермском крае начинается сезонная миграция лосей. В это время резко возрастает количество выходов животных на дороги. Чаще всего лоси выходят на трассы в течение пары часов после заката и перед рассветом.

По данным министерства, с начала года на территории региона зафиксировано 20 ДТП с участием диких животных, в 2021 году — 133 аварии. Водителям рекомендуют быть более внимательными и осторожными на дорогах, особенно в сумерки.

За сбитого лося на водителя будет наложен штраф 80 тыс. руб., за косулю — 40 тыс., за кабана — 30 тыс. руб.

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