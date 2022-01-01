Скончался заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадиму Можаеву было 55 лет Поделиться Твитнуть

Вадим Можаев / фото: Министерство общественной безопасности Пермского края

В Перми в возрасте 55 лет ушёл из жизни заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев, об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. По информации родственников, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В краевой службе спасения Можаев работал с октября 2015 года.

Руководство и коллектив организации, а также министерства тербезопасности выразили глубокие соболезнования родным и близким ушедшего коллеги.

— Мы запомним Вадима Витальевича надёжным сотрудником, большим профессионалом своего дела, — отметил директор краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов.

Похоронили Вадима Можаева 3 мая на Северном кладбище.

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