В Пермском крае у села Усть-Турка загорелся лес Возгорание обнаружили при помощи системы видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

В Кунгурском районе Пермского края продолжается тушение лесного пожара. Огонь обнаружили вечером 3 мая при помощи системы видеонаблюдения за лесами в 2,5 км от села Усть-Турка в лесничестве "Калининское". Об этом сообщает ВЕТТА.

Огонь в настоящее время локализован, продолжается тушение. По предварительным данным, причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Это уже второй лесной пожар, зарегистрированный с начала пожароопасного сезона в Пермском крае. Первый был выявлен в Оханском лесничестве 24 апреля.

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