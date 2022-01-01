УЗПМ продемонстрировал экологичность на международной выставке Поделиться Твитнуть

Представители Уральского завода противогололёдных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) приняли участие в крупнейшем отраслевом конгрессно-выставочном мероприятии жилищно-коммунальной сферы «ЖКХ России», проходившем на протяжении трех дней в Санкт-Петербургском «Экспофоруме».

Международная выставка ежегодно собирает ведущих экспертов для всестороннего и независимого обсуждения перспективных направлений развития отрасли, демонстрации достижений коммунального хозяйства и инновационных разработок, обмена прогрессивными идеями.

Уральский завод противогололёдных материалов представил на выставке экологичные решения содержания территорий коттеджных поселков в зимний период — противогололёдный реагент «Бионорд Грин», а также межсезонные новинки — «Бионорд Шампунь» и пылеподавляющее средство «Бионорд Антипыль». Первый позволяет в короткие сроки нейтрализовать зимнюю скользкость, не наносит ущерб окружающей среде, безопасен для человека и животных за счёт введения в состав биофильной добавки. Работа межсезонных новинок в комплексе позволяет снять проблему весенней уборки улично-дорожной сети и достигнуть наибольшего эффекта по снижению запылённости города в весенне-летний период.

Эффективность «Бионорд Антипыль» обусловлена свойством состава связывать мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра и воздушных потоков от транспортных средств. Эффект сохраняется в течение 10 дней и не смывается дождём.

Экспозиция «УЗПМ» привлекла внимание специалистов «РусГидро», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы», управляющих компаний и ТСЖ и собрала немало положительных отзывов. В этот раз организаторы решили отойти от привычно сине-бело-голубой гаммы и сделали стенд в натуральных цветах: дерево, зелень, живые цветы, тем самым подчеркнув экологичность выпускаемых на заводе материалов. Так, например, предприятие имеет экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификаты соответствия добровольной системы сертификации.

— В последние годы производители ПГМ чаще сталкиваются с экологическими запросами общества: растёт интерес к составу продукта, экологичности производства и хранения, результату использования, — комментирует советник генерального директора по развитию, эксперт ООО «УЗПМ» Евгений Немировский. — Общемировой тренд на экологию, ужесточение требований к современным противогололёдным материалам, обновлённый ГОСТ по зимнему содержанию дорог не просто ориентируют производителей к зелёному позиционированию, а настаивают на подтверждение соответствия продукции высокому уровню экобезопасности. Специалисты службы производственного экологического контроля и стандартизации «УЗПМ» внимательно следят за новыми требованиями, предъявляемыми к экологической безопасности и качеству продукции, выполняя условия системы сертификации, получают необходимую разрешительную документацию.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.