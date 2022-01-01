Лига справедливости торжествует — вернулся Зак Снайдер, и всё встало на свои места Поделиться Твитнуть

Когда из-за семейной трагедии Зак Снайдер отказался от съёмок фильма «Лига справедливости», вместо него работать начал Джосс Уидон и снял… провальное кино. Фанаты Снайдера пустили по соцсетям хештег #ReleaseTheSnyderCut, но Warner Bros. открестились от существования «снайдерката». А в 2020 компания объявила о выпуске на HBO Max фильма «Лига справедливости Зака Снайдера». Фанаты получили, что хотели, — оригинальную версию. И что вышло в результате у Снайдера с учётом того, что на пересъёмку потрачено 70 миллионов долларов?

Действие фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» происходит в кинематографической вселенной, зрители видят всё тех же знакомых персонажей и традиционный сюжет борьбы добра со злом. Но в отличие от театральной версии здесь всё разложено по полочкам и происходит последовательно. И всё стало мрачнее и при этом красивее. Это тот случай, когда четыре часа перед экраном — это не так и много.

Всё начинается с кадров убийства Супермена и активации первого Материнского куба. Зов куба привлекает бывшего помощника Дарксайда Степного волка (главного злодея) — он забирает артефакт и отправляет парадемонов отыскать другие два. Брюс Уэйн и супер-женщина Диана собирают команду, чтобы спасти Землю. Не все соглашаются присоединиться к группе героев, так, Аквамен сперва отказывает Брюсу в помощи.

Нельзя допустить, чтобы третий Материнский куб достался Степному волку — ведь он собирается впустить в мир Земли Дарксайда. Тем более что Виктор в своём видении узнает о вероятной гибели супергероев и всей Земли от рук Супермена, который переходит на сторону зла.

Выход есть: нужно скорректировать течение пространственно-временного континуума, чтобы, изменив прошлое, изменить будущее. Эту миссию доверяют Флэшу. И вроде бы уже вот он — хэппи-энд! Но зло никогда не сдается просто так. И на пороге Бэтмена возникает таинственный гость — зелёный Марсианский охотник, один из сильнейших героев вселенной DC.

О съёмках фильма и реакции критиков

Изначально планировались съёмки мини-сериала, но юридические казусы не позволили остановиться на таком формате. Поэтому был создана полнометражная лента из шести глав. К тому же, «снайдеркату» присвоили рейтинг R — ниже находятся только фильмы для взрослых. А всё из-за ненормативной ругани между Бэтменом и Киборгом и появления в кадрах кровавых сцен.

Фильм положительно оценили и критики, и зрители. Последние запустили очередной хештег #RestoreTheSnyderVerse, на что концерн Warner Bros. категорично заявил — сиквела не будет! Но вспомним, что и от «снайдерката» киношники открещивались. Никогда не говори никогда.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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