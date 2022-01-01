Олеся Максименко В Перми открылась выставка, посвящённая истории холодной войны Экспозиция будет работать до 29 мая Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В историческом парке «Россия — Моя история. Пермский край» открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости», рассказывающая об истории военного блока.

В экспозиции представлены архивные фото и видеокадры, исторические документы, уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Выставка представлена в исторических парках «Россия — Моя история» 24 регионов России. В Перми она будет работать до 29 мая 2022 года.

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