Олеся Максименко Определено место сбора участников шествия «Бессмертный полк» Движение начнётся 9 мая в 11:00 Поделиться Твитнуть

Бессмертный полк

Константин Долгановский

Сбор участников шествия «Бессмертный полк» в Перми начнётся 9 мая с 09:00 на участке Комсомольского проспекта между улицами Пушкина и Революции. С обеих сторон Компроса и вдоль него будут созданы 15 входных групп. Также будет сформирована колонна на ул. Краснова между Компросом и ул. Сибирская.

Непосредственно движение начнётся в 11:00 — сразу после торжественного прохождения войск со стороны Октябрьской площади. Участники «Бессмертного полка» пройдут по Комсомольскому проспекту и ул. Ленина.

Добавим, в этом году участникам шествия будут помогать более 400 волонтёров в фирменной экипировке.

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