Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата Суперлиги
Пермская гандбольная команда в двух матчах одолела соперников из Саратова
Гандбольный клуб «Пермские медведи» сумел пробиться в полуфинал Чемпионата Российской Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче пермяки на своей площадке с минимальным счётом 31:32 уступили «СГАУ-Саратов».
Пермский клуб вышел в следующий этап соревнований благодаря выездной победе в первой игре со счётом 28:26.
«Пермские медведи» стали вторым полуфиналистом чемпионата России. Ранее в полуфинал вышел ЦСКА.
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