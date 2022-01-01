Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата Суперлиги Пермская гандбольная команда в двух матчах одолела соперников из Саратова Поделиться Твитнуть

Гандбольный клуб «Пермские медведи» сумел пробиться в полуфинал Чемпионата Российской Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче пермяки на своей площадке с минимальным счётом 31:32 уступили «СГАУ-Саратов».

Пермский клуб вышел в следующий этап соревнований благодаря выездной победе в первой игре со счётом 28:26.

«Пермские медведи» стали вторым полуфиналистом чемпионата России. Ранее в полуфинал вышел ЦСКА.

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