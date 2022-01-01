Олеся Максименко Запущены прямые перелёты из Перми в Анталью Рейсы выполняет «дочка» Turkish Airlines Поделиться Твитнуть

Авиакомпания AnadoluJet, «дочка» Turkish Airlines, начала выполнять прямые перелёты из Перми в Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта Большое Савино.

Первый рейс состоялся сегодня, 30 апреля. Самолёт был заполнен на 90%, в Турцию улетел 171 пассажир.

Перелёты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам до 25 мая 2022 года. Планируется, что после этой даты рейсы станут ежедневными.

«Рейсы выполняются в рамках чартерной программы совместно с туроператорами на воздушных судах Boeing 737-800. Билеты реализуются в рамках турпакета и недоступны в открытой продаже», — объяснили в пермском аэропорте.

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