Олеся Максименко За сутки коронавирусом заразились 168 жителей Пермского края Общее число инфицированных в регионе составило 366 789 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом в Прикамье заразились 168 человек. В том числе 28 детей в возрасте до 17 лет и 81 житель старше 60 лет.

Также за сутки выздоровели 209 человек, двое пациентов скончались.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 44 жителя Прикамья, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В целом с начала пандемии в Пермском крае коронавирусом инфицированы 366 789 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.