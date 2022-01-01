Олеся Максименко В Пермь прибыл «Эшелон Победы» Он открыт для посещений до 19:30 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На станцию Пермь-I прибыл исторический поезд «Эшелон Победы». В течение месяца состав проедет по муниципалитетам Прикамья, Свердловской и Тюменской областей.

Поезд состоит из 17 реставрированных вагонов и представляет собой большой передвижной музей. Так, в состав «Эшелона Победы» входят солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция, полностью воссоздающие вагоны, бывшие в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны.

«Мы хотим этим поездом показать события, которые происходили во время Великой Отечественной войны, — объясняет начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. — Поезд представлен и эвакуационной частью, и частью военного эшелона, и военно-медицинской частью».

Также на открытых платформах поезда выставлена военная техника: «Катюша», танк Т-34, пушка М-42, автомобиль ГАЗ-67 и другие. Вести «Эшелон Победы» будут знаменитые «Лебедянки» — раритетные паровозы Л-3111 и ЛВ-123.

По словам Ивана Колесникова, ретропоезд будет останавливаться в каждом городе по маршруту следования, конечной точкой станет Сургут.

В Перми «Эшелон Победы» открыт для всех желающих сегодня, 30 апреля, до 19:30.

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