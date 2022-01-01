Олеся Максименко В Пермском крае затопило мосты на территории Пашийского завода Туристов просят планировать маршруты до Вижайского прииска Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края

На территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия затопило мосты.

Прохождение здесь водного маршрута невозможно, информирует Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края.

Туристам и туроператорам рекомендуют планировать маршруты до Вижайского прииска и обязательно использовать спасательные жилеты.

Напоминаем, телефон службы экстренного реагирования — 112.

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