Олеся Максименко
В Пермском крае затопило мосты на территории Пашийского завода
Туристов просят планировать маршруты до Вижайского прииска
На территории Пашийского металлургическо-цементного завода в рабочем поселке Пашия затопило мосты.
Прохождение здесь водного маршрута невозможно, информирует Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края.
Туристам и туроператорам рекомендуют планировать маршруты до Вижайского прииска и обязательно использовать спасательные жилеты.
Напоминаем, телефон службы экстренного реагирования — 112.
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