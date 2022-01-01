Олеся Максименко В ходе спецоперации на Украине погиб житель Краснокамска Сергей Патраков проходил службу в должности старшего разведчика-оператора Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Краснокамского городского округа, в ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор Сергей Патраков.

Сергей Патраков проходил военную службу по контракту в должности старшего разведчика-оператора разведывательной роты 162 отдельного разведывательного батальона 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

Указом президента РФ посмертно награждён орденом Мужества.

Прощание с Сергеем Патраковым состоится 2 мая в 11:00 в ДК Гознака Краснокамска.

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