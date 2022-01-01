В Пермь едет главный неонатолог России Одна из целей визита — выработка решений по сдерживанию детской смертности Поделиться Твитнуть

Дмитрий Иванов

YouTube

Пермский край 4 мая посетит главный неонатолог Министерства здравоохранения России Дмитрий Иванов. Регион станет первым в числе субъектов РФ, которые по поручению главы минздрава в течение мая предстоит объехать команде экспертов Педиатрического университета. Иванов возглавляет этот вуз.

— Мы знаем и высоко ценим школу пермской медицины (...), однако время не стоит на месте, принося новые вызовы, и есть моменты, которые требуют выработки совместных решений, прежде всего, по сдерживанию детской смертности, развитию Перинатального центра и больниц региона, выявлению проблем здоровья на ранней стадии, — отметил Дмитрий Иванов.

Также планируется усиление научного, организационного и клинического взаимодействия с Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е.А. Вагнера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.