Третий муниципальный дом в Перми построят в 2024 году Десятиэтажку возведут в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

В пятницу, 29 апреля, городская комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов приняла решение выделить деньги на строительство муниципального дома для расселения аварийного жилья на ул. Нейвинской, 3а в Свердловском районе Перми. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин. Десятиэтажный дом будет рассчитан на 249 квартир, его строительство запланировано на 2023-2024 годы.

«Работаем над тем, чтобы муниципалитет мог предложить людям новое жильё в том же районе, где они сейчас живут в аварийных домах, и им не приходилось кардинально менять свою жизнь и переезжать в другие районы», — отметил градоначальник.

Напомним, в Перми уже заключены контракты на проектирование и строительство муниципальных домов в Индустриальном районе на ул. Чайковского, 11 и в Дзержинском по ул. Маяковского, 54 и 57. Ведётся подбор земельных участков в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.