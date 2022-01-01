Елена Синица Крайизбирком сформировал новые составы 17 избирательных комиссий Причина — истечение срока полномочий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая избирательная комиссия сформировала новые составы 17 территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, изменились составы в территориальных избирательных комиссиях Березовского, Карагайского, Кишертского, Кунгурского, Сивинского, Пермского, Частинского, муниципальных округов, Горнозаводского, Ильинского, Кизеловского, Красновишерского, Краснокамского, Осинского, Оханского, Очёрского, Чусовского городских округов и ТИКи ЗАТО Звёздный.





Всего за период подачи поступило 185 предложений. Свои кандидатуры выдвинули шесть политических партий и семь общественных организаций.





«При назначении руководства ТИК, Избирательная комиссия Пермского края ориентировалась на высокий профессионализм и опыт, в результате чего были переназначены большинство председателей ТИК, показавших свою эффективность в избирательном цикле 2017-2021 годов», — добавили в ведомстве.





Однако сменился председатель ТИК ЗАТО Звёздный — им стал Денис Серогодский. Председателем объединённого ТИК Кунгурского муниципального округа назначена Людмила Устюгова.

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