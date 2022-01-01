Елена Синица
В ТОП самых опасных профессий по мнению россиян вошли военнослужащие, шахтёры и врачи
Далее идут пожарные и спасатели МЧС
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Порядка 43% россиян считают профессию военнослужащего самой опасной. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные сервиса SuperJob.
На втором месте шахтеры (6% голосов). Третье место рейтинга делят врачи и пожарные (по 4%). По 3% опрошенных считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста.
Ещё 2% проголосовали за профессии полицейского, пилота и учителя. По 1% голосов набрали инкассатор и охранник.
Опрос проводился во всех округах страны.
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