Елена Синица В выходные без холодной воды останутся более 30 домов в Перми Причина — планово-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные в Перми запланировано отключение холодной воды более чем в 30 домах. Причина — планово-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, с 09:00 30 апреля до 09:00 1 мая холодной воды не будет по адресам ул.Овчинникова, 28 и ул.Связистов, 17, 22, 24.





В это же время отключат холодную воду на ул.Василия Каменского, 10, 10а, 12, 14, 16, 2а, 4, 6, 8; на проспекте Парковый, 37а, 37б, 37в, 37г, 39, 41а, 41б, 41в, 41г, 43, 43а, 45а, 45б, 58а, 64; ул. Подлесная, 47а.





Также с 10:00 30 апреля до 10:00 1 мая отключение произойдёт на ул.Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19а, 20, 26, 26а

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