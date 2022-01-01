Елена Синица С начала сезона от укусов клещей пострадали 174 жителя Пермского края В том числе 36 детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медорганизации края из-за укусов клещей обратилось 174 человека. В том числе пострадали 36 детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

При этом в 0,7% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом. Ещё 36,4% снятых клещей — иксодовым клещевым боррелиозом. В 2,3% случаев они инфицированы моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





Большинство случаев укусов зафиксировано в Перми (119). Шесть случаев произошло в Кунгурском районе, пять — в Нытвенском, по четыре — в Берёзовском, Суксунском, Пермском, Чусовском районах, Коми-Пермяцком АО, Чайковском ГО.





Также в медучреждения обратились три жителя Краснокамска, по два жителя Сивинского, Очёрского, Добрянского, Лысьвенского районов. По одному обращению зафиксировано в Ординском, Чердынском, Ильинском, Карагайском, Верещагинском районах и в Губахе.

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