Елена Синица В марте жителям Пермского края выдали 15,3 тыс. кредитных карт Это на 31,3% меньше, чем в феврале Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В марте 2022 года жителям Пермского края банки выдали 15 287 кредитных карт. Это на 31,3% меньше, чем в феврале (22 238). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране за март выдано 0,8 млн кредитных карт, что на 28,5% меньше, чем месяцем ранее (в феврале —1,12 млн).





Больше всего в марте кредитных карт выдано в Москве (57,1 тыс.), Московской области (45,4 тыс.), Санкт-Петербурге (33,1 тыс.), Краснодарском крае (32,6 тыс.) и Республике Башкортостан (27,2 тыс.).





Среди 30 регионов-лидеров Пермский край занимает 18-е место.

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