На публичные слушания направлен проект по утверждению в микрорайоне ДКЖ территории комплексного развития Зону КРТ предполагается установить на земельных участках общей площадью 8,4 га Поделиться Твитнуть

Концепция развития района ДКЖ

Пермская комиссия по землепользованию и застройке вынесла решение по заявлению АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) об установлении новой территории комплексного развития в микрорайоне ДКЖ в Дзержинском районе краевого центра. Инициатива КРПК поддержана, проект направлен на публичные слушания. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Напомним, зону КРТ предполагается установить на земельных участках в 12 кварталах, общей площадью порядка 8,4 га. Концепция застройки территории будет учитывать существующую застройку, начатые проекты и определит размещение новых жилых зданий, их квартирографию, параметры социальных объектов и архитектурные решения.

Документ предполагается презентовать на очередном заседании рабочей группы по развитию микрорайона ДКЖ в июне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.