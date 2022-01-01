Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Для охраны общественного порядка в День Победы привлекут более 2,5 тыс. человек Поделиться Твитнуть

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На время празднования Дня Победы намечены особые меры безопасности. Общее количество лиц, занятых в охране общественного порядка — 2492 человек, ещё 160 человек — резерв на случай непредвиденных осложнений. Об этом рассказал на заседании оргкомитета «Победа» 29 апреля Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Пермскому краю, полковник полиции Акиф Гусейнов.

Кроме сотрудников полиции и Росгвардии привлекаются курсанты учебных заведений силовых структур, судебные приставы и сотрудники частных охранных компаний.

Будет установлено 79 стационарных металлодетекторов и задействовано 29 единиц тяжёлой техники.

Начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин сообщил, что отдельные охранные мероприятия запланированы для защиты от вандализма памятников Великой Отечественной войне. С 30 апреля по 12 мая на семи памятниках будет организована круглосуточная охрана, а 19 памятников будут охраняться методом патрулирования.





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