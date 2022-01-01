Елена Синица Городские власти выставят на торги участки в центре Перми для размещения НТО На этих местах можно будет продавать мороженое, горячие и прохладительные напитки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На майском аукционе представят 11 лотов для размещения нестационарных объектов (НТО) в центре Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поясняется, что в этих местах можно будет вести сезонную торговлю мороженым, горячими и прохладительными напитками.





Так, для размещения НТО предлагаются участки на ул.Ленина,74, 76 и 82, на ул.Борчанинова,5, а также на ул.Попова рядом с городской эспланадой.





Кроме этого, киоски могут появиться на ул.Советская,59, ул.Сибирская,29, ул.Куйбышева,38 и Комсомольском проспекте,1. Ещё один киоск предлагается разместить в Новых Лядах.





Площадь объектов составляет 6 кв.м. Период размещения НТО составляет 12 месяцев с даты заключения договора.





Подать заявку на участие в аукционе можно до 18:00 20 мая. Сами аукционы пройдут 24 мая.

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