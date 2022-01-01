Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти длинные выходные, с 29 апреля по 3 мая
29 апреля в Пермской художественной галерее открывается выставка «Книгу сию беречь, как драгоценность» (6+), посвящённая двум юбилеям – 100-летиям Пермской художественной галереи и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В основе экспозиции – книжные раритеты XVI-XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, экспонаты коллекции «Книга художника» из фондов Пермской галереи. Выставка даст представление о типологии книжных памятников в историческом контексте, технологиях создания рукописной и старопечатной книги; даст возможность провести параллели с современной книжной культурой и современными жанрами изданий.
29 апреля в Центральном
выставочном зале открывается выставка шедевров из частных коллекций
«Пермские суровые» (6+).
С 29 апреля в галерее
«Дом Боне» можно увидеть выставку Ираиды и Анатолия Можарских «Долгое лето»
(0+).
29 и 30 апреля в Пермском
доме народного творчества «Губерния» пройдёт фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна» (6+). Посетителей
ждут выставки старинных и современных изделий традиционного ручного ткачества,
ярмарка и мастер-классы по разным видам традиционных ремёсел, а также обширная
творческая программа.
29 и 30 апреля в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдёт гала-концерт XVII Открытого
российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022»
(12+).
29 апреля в 19:00 в
Органном концертном зале Уральский государственный камерный хор Пермской
краевой филармонии исполнит музыкальную программу «Пасха Христова» (6+).
29 апреля в 19:30 в Музее
современного искусства PERMM пройдёт лекция художника,
автора подкастов «Против театра» и «Только наш» Вани Демидкина «Цифровые
инструменты в театре. Искусство алгоритмов и кодов» (12+).
30 апреля в Доме
художника откроется выставка городского пейзажа «Капсула времени» (6+).
Экспозиционный ряд выставки дополнится двумя выставками публикаций к юбилеям
искусствоведов Ольги Власовой и Анны Крохалевой.
30 апреля в 12:00 в
Доме Мешкова пройдёт концертно-игровая программа «Велик день» (0+), посвящённая
традициям празднования Пасхи. В исполнении участниц фольклорного проекта «Река»
при Пермском краеведческом музее, студии «Узоры» (Пермь) и ансамбля «Замельница»
(Усть-Качка) прозвучат духовные пасхальные песнопения, сказки Пермского края,
волочебные песни, с которыми обходили дома на праздник.
30 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» выступит лауреат российских и международных
конкурсов Алексей Швыдкин (фортепиано) (12+). В программе концерта –
произведения Леонида Десятникова и Эрика Сати.
30 апреля в 21:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Курта Вайля «Расцвет
и падение города Махагони» (16+) в постановке Хеннинга Брокхауса.
С 1 по 3 мая в 14:00 в
киноцентре «Премьер» проходит Первомайская кинодемонстрация (12+). Зрителей
ждут фильмы «Семья года» (12+), «Вне зоны доступа» (6+) и «Отряд «Таганок»
(6+).
1 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на балет «Сон
в летнюю ночь» (12+) Джона Ноймайера.
1 мая в 15:00 в
пространстве «Дом» зрителей ждёт прочтение пьесы с музыкальным оформлением
«Жаль, что тебя здесь нет» (16+). Читает автор - Вячеслав Мальгин.
1 мая в 17:30 в Доме
Мешкова Алексей Швыдкин выступит на вечере классической музыки (0+). Прозвучат
произведения Чайковского, Глинки, Шопена, Шумана, исполненные на старинном
рояле пермской фабрики Юманова. Перед концертом посетители смогут прослушать
авторскую экскурсию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова о
пермских символах в исторической экспозиции музея.
1 мая в 18:00 в частной
филармонии «Триумф» фонд «Высокий сезон» проведёт конкурс дизайнеров (12+).
Зрителей также ждёт моноспектакль «Анна на шее» и экоманифест «Перезагрузка».
2 мая в 18:00 в частной
филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» представит концертную
программу, посвященную 65-летию Евгения Панфилова, «Ещё не раз вы вспомните
меня и весь мой мир...» (12+).
2 мая в 19:00 и 3 мая в
13:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета будет показан балет Карена Хачатуряна «Чипполлино»
(0+) в исполнении первой частной школы классической хореографии Fouetté. Постановка
Александры Кокшаровой и Дмитрия Четина.
2 мая в 20:00 на малой
сцене Пермского академического Театра-Театра («Сцена-Молот») состоится
премьера мини-оперы «Жизнь в красном цвете» (La vie en rouge) (16+) с участием
звёзд Пермской оперы Надежды Павловой и Натальи Буклаги. Впервые в России будет
представлена сценическая версия двух концертных пьес Эдисона Денисова –
«Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете».
3 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на спектакль «Генрих
VIII» (16+). Постановка Шекспировского театра «Глобус».
4 мая в 16:00 на сайте
Digital Concert Hall начнётся трансляция ежегодной
пресс-конференции с Берлинским филармоническим оркестром и главным дирижёром
Кириллом Петренко (12+). Зрители узнают, какие программы и гости ожидаются
в театральном сезоне 2022/2023, а также о новых гастрольных проектах и многое
другое.
4 мая в 19:00 на
концертной площадке «Горный хрусталь» пройдёт концерт группы Sмирный «Немного не то»
(18+).
До 15 мая в Центре
городской культуры проходит выставка «Детское» (0+) двух пермских молодых
художниц – 0 Лучик и Оксана К.
До 22 мая на сайте
Operan Play доступен к просмотру балет Александра Экмана «Эскапист» (16+).
До 27 мая в Пермской
Арт-резиденции проходит выставка «Они сражались за Родину» (0+), посвящённая
77-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. Выставка объединяет живописные
и графические портреты ветеранов войны и тружеников тыла художника Сергея
Микулича и фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны пермского фотографа
Лейлы Туркиной.
До 6 июня в
художественной галерее «Пермский период» проходят две выставки –персональная
юбилейная выставка заслуженного художника России Льва Перевалова «Под знаком
Льва» (0+ от 4 лет) и тематическая выставка «Окна» (0+ от 4 лет),
представляющая работы 30 пермских авторов.
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