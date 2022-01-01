Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти длинные выходные, с 29 апреля по 3 мая Поделиться Твитнуть

29 апреля в Пермской художественной галерее открывается выставка «Книгу сию беречь, как драгоценность» (6+), посвящённая двум юбилеям – 100-летиям Пермской художественной галереи и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В основе экспозиции – книжные раритеты XVI-XX веков и линогравюры из фонда редкой книги ПГГПУ, экспонаты коллекции «Книга художника» из фондов Пермской галереи. Выставка даст представление о типологии книжных памятников в историческом контексте, технологиях создания рукописной и старопечатной книги; даст возможность провести параллели с современной книжной культурой и современными жанрами изданий.

29 апреля в Центральном выставочном зале открывается выставка шедевров из частных коллекций «Пермские суровые» (6+).

Пермские суровые

Пермский дом художника

С 29 апреля в галерее «Дом Боне» можно увидеть выставку Ираиды и Анатолия Можарских «Долгое лето» (0+).

фото: пресс-служба галереи «Дом Боне»

29 и 30 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна» (6+). Посетителей ждут выставки старинных и современных изделий традиционного ручного ткачества, ярмарка и мастер-классы по разным видам традиционных ремёсел, а также обширная творческая программа.

29 и 30 апреля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт гала-концерт XVII Открытого российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022» (12+).

Пермский академический театр оперы и балета

29 апреля в 19:00 в Органном концертном зале Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит музыкальную программу «Пасха Христова» (6+).

29 апреля в 19:30 в Музее современного искусства PERMM пройдёт лекция художника, автора подкастов «Против театра» и «Только наш» Вани Демидкина «Цифровые инструменты в театре. Искусство алгоритмов и кодов» (12+).

30 апреля в Доме художника откроется выставка городского пейзажа «Капсула времени» (6+). Экспозиционный ряд выставки дополнится двумя выставками публикаций к юбилеям искусствоведов Ольги Власовой и Анны Крохалевой.

30 апреля в 12:00 в Доме Мешкова пройдёт концертно-игровая программа «Велик день» (0+), посвящённая традициям празднования Пасхи. В исполнении участниц фольклорного проекта «Река» при Пермском краеведческом музее, студии «Узоры» (Пермь) и ансамбля «Замельница» (Усть-Качка) прозвучат духовные пасхальные песнопения, сказки Пермского края, волочебные песни, с которыми обходили дома на праздник.

30 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» выступит лауреат российских и международных конкурсов Алексей Швыдкин (фортепиано) (12+). В программе концерта – произведения Леонида Десятникова и Эрика Сати.

30 апреля в 21:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Курта Вайля «Расцвет и падение города Махагони» (16+) в постановке Хеннинга Брокхауса.

С 1 по 3 мая в 14:00 в киноцентре «Премьер» проходит Первомайская кинодемонстрация (12+). Зрителей ждут фильмы «Семья года» (12+), «Вне зоны доступа» (6+) и «Отряд «Таганок» (6+).

1 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Сон в летнюю ночь» (12+) Джона Ноймайера.

Сон в летнюю ночь / фото: perm.theatrehd.com

1 мая в 15:00 в пространстве «Дом» зрителей ждёт прочтение пьесы с музыкальным оформлением «Жаль, что тебя здесь нет» (16+). Читает автор - Вячеслав Мальгин.

1 мая в 17:30 в Доме Мешкова Алексей Швыдкин выступит на вечере классической музыки (0+). Прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Шопена, Шумана, исполненные на старинном рояле пермской фабрики Юманова. Перед концертом посетители смогут прослушать авторскую экскурсию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова о пермских символах в исторической экспозиции музея.

1 мая в 18:00 в частной филармонии «Триумф» фонд «Высокий сезон» проведёт конкурс дизайнеров (12+). Зрителей также ждёт моноспектакль «Анна на шее» и экоманифест «Перезагрузка».

2 мая в 18:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» представит концертную программу, посвященную 65-летию Евгения Панфилова, «Ещё не раз вы вспомните меня и весь мой мир...» (12+).

2 мая в 19:00 и 3 мая в 13:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета будет показан балет Карена Хачатуряна «Чипполлино» (0+) в исполнении первой частной школы классической хореографии Fouetté. Постановка Александры Кокшаровой и Дмитрия Четина.

2 мая в 20:00 на малой сцене Пермского академического Театра-Театра («Сцена-Молот») состоится премьера мини-оперы «Жизнь в красном цвете» (La vie en rouge) (16+) с участием звёзд Пермской оперы Надежды Павловой и Натальи Буклаги. Впервые в России будет представлена сценическая версия двух концертных пьес Эдисона Денисова – «Голубая тетрадь» и «Жизнь в красном цвете».

3 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Генрих VIII» (16+). Постановка Шекспировского театра «Глобус».

4 мая в 16:00 на сайте Digital Concert Hall начнётся трансляция ежегодной пресс-конференции с Берлинским филармоническим оркестром и главным дирижёром Кириллом Петренко (12+). Зрители узнают, какие программы и гости ожидаются в театральном сезоне 2022/2023, а также о новых гастрольных проектах и многое другое.

4 мая в 19:00 на концертной площадке «Горный хрусталь» пройдёт концерт группы Sмирный «Немного не то» (18+).

До 15 мая в Центре городской культуры проходит выставка «Детское» (0+) двух пермских молодых художниц – 0 Лучик и Оксана К.

До 22 мая на сайте Operan Play доступен к просмотру балет Александра Экмана «Эскапист» (16+).

До 27 мая в Пермской Арт-резиденции проходит выставка «Они сражались за Родину» (0+), посвящённая 77-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. Выставка объединяет живописные и графические портреты ветеранов войны и тружеников тыла художника Сергея Микулича и фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны пермского фотографа Лейлы Туркиной.

До 6 июня в художественной галерее «Пермский период» проходят две выставки –персональная юбилейная выставка заслуженного художника России Льва Перевалова «Под знаком Льва» (0+ от 4 лет) и тематическая выставка «Окна» (0+ от 4 лет), представляющая работы 30 пермских авторов.

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