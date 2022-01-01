Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Акция «Бессмертный полк» впервые пройдёт во всех муниципалитетах Пермского края Поделиться Твитнуть

Как сообщил 29 апреля на заседании оргкомитета «Победа» директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, впервые в истории шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдёт во всех 45 муниципалитетах Пермского края. Для этого в каждом муниципалитете назначено ответственное лицо, которое организует подготовку к акции вместе с общественниками.

В Перми формирование «Бессмертного полка» начнётся в 9:00 на Комсомольском проспекте между улицами Пушкина и Революции, а также на ул. Краснова между парком Горького и ул. Сибирской. Шествие колонны начнётся сразу после торжественного прохождения военной техники; ориентировочное время выхода колонны на Октябрьскую площадь — 10:50. Далее колонна проследует по Комсомольскому проспекту до ЦУМа, повернёт налево и пойдёт по ул. Ленина до Театра-Театра.

Порядок и безопасность во время шествия будут обеспечивать около 400 волонтёров, в том числе участники поисковых отрядов, медики и казачество.

Колл-центр «Бессмертного полка» в Перми: 2020-90-59

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