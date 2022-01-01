Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае пройдёт более 2 тыс. мероприятий в честь Дня Победы Ветеранов-зрителей обеспечат пледами и дождевиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся 29 апреля заседании оргкомитета «Победа» и.о. министра культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, какие мероприятия планируются в честь Дня Победы. Всего в территориях края пройдёт более 2 тыс. праздничных событий. Ожидается, что в них примут участие более 1,2 млн человек. При этом многие события сохранят онлайн-формат, что, по мнению Аллы Платоновой, позволит привлечь к ним молодёжь, в том числе для участия в праздничных флешмобах.

С 28 апреля до 9 мая Пермский край традиционно принимает участие в акции «Георгиевская ленточка»: всем желающим будут раздавать символические ленточки на улицах.





С 1 по 15 мая пройдёт всероссийская акция «Окна Победы»: участники украшают свои окна флагами и лентами и выкладывают фото в соцсети с хэштегом #Окна_Победы.





Ещё один интернет-флешмоб — «Синий платочек». Он посвящён памяти о вкладе женщин в победу в Великой Отечественной войне. Участники записывают на видео, как поют знаменитый романс военных времён или танцуют вальс под песню в исполнении Клавдии Шульженко, и выкладывают в соцсети с хэштегом #СинийПлаточек.





Ещё одна всероссийская акция — «Письмо Победы» с 1 по 9 мая. Участники акции могут написать благодарственное письмо ветеранам. Для этого нужно скачать бланк письма на сайте волонтёрыпобеды.рф и отправить по адресу pismo@vsezapobedu.com.





Чтобы принять участие в акции «Сад памяти», которая пройдёт с 1 по 9 мая, нужно зарегистрироваться на сайте садпамяти2022.рф и принять участие в посадке деревьев.





В течение всего апреля и начала мая в Пермском доме народного творчества «Губерния» проходят танцевальные мастер-классы для желающих принять участие в акции «Вальс победы». Большой победный вальс будет исполнен в «Губернии» 9 мая.





Большое количество мероприятий подготовили учреждения культуры — выставки, кинопоказы, экскурсии, концерты. Так, в Пермском театре оперы и балета 9 мая состоится симфонический концерт (6+), где будет исполнена «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Это будет первое появление на публике нового главного дирижёра театра Миграна Агаджаняна.





На территории Перми запланировано более 130 праздничных мероприятий, более 20 мероприятий пройдут онлайн. Об этом на оргкомитете сообщил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин.





Уже 30 апреля на станцию Пермь I прибудет Поезд Победы. На перроне будет организована концертная программа и экскурсия по составу. 7 и 8 мая концертные бригады проедут по дворам домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.





С 8 мая заработает уличная выставка «Помни, ты — наследник Победы!» в 68-м квартале городской эспланады.





9 мая в 10.00 начнётся торжественное прохождение войск Пермского гарнизона через Октябрьскую площадь. В качестве зрителей на площади будут ветераны: разработана специальная схема их доставки и сопровождения, каждому ветерану будет выдан тёплый плед и дождевик. Прохождение войск будет транслироваться онлайн.





Концертная программа пройдёт в 64-м квартале городской эспланады. С 11.00 до 21.00 9 мая здесь будут выступать пермские артисты и концертные коллективы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.