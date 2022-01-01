Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На время репетиций и самого военного парада 9 Мая временно ограничивается движение транспорта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщил 29 апреля на заседании оргкомитета «Победа» начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, 5 и 7 мая состоятся генеральные репетиции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади.

В связи с этим 5 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 10:00 до 14:00 временно приостанавливается движение всех видов транспорта:

— по Комсомольскому проспекту (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской (без остановки движения транспорта по ул. Петропавловский и ул. Советской);

— по Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная сторона) от ул. Пушкина до ул. Ленина;

— по Октябрьской площади;

— по ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда».

Непосредственно в День Победы 9 мая закрывается движение транспорта с 0:00 до 16:00 — на время подготовки к празднику, торжественного прохождения войск, шествия «Бессмертный полк» и мероприятий в 64-м квартале городской эспланады:

— по ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

— по Комсомольскому проспекту (чётная сторона) от ул. Петропавловской до ул. Монастырской (без остановки движения транспорта по ул. Советской);

— по Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная сторона) от ул. Петропавловской до ул. Революции;

— по ул. Газеты «Звезда» от ул. Пушкина до ул. Краснова;

— по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Пермской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Екатерининской от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

— по ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской.

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