Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми придумали кодовое слово для оказания неотложной медпомощи ветеранам в День Победы Все службы скорой помощи в Прикамье 9 мая будут переведены в режим повышенной готовности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время празднования Дня Победы 9 мая все экстренные медицинские службы в Прикамье будут переведены в режим повышенной готовности. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» 29 апреля сообщил и.о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнёв.

Он также рассказал, что для оказания неотложной медпомощи ветеранам придумано кодовое слово «Победа». Его нужно произнести при вызове скорой помощи. Это автоматически поставит вызов в первую очередь.





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