Опубликован график работы медучреждений Прикамья в майские праздники
Выходными днями в поликлиниках будут 1, 3, 8 и 9 мая
В предстоящие праздничные и выходные дни медучреждения Пермского края будут работать по изменённому графику, об этом сообщает минздрав.
Поликлиники будут принимать пациентов в штатном режиме 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7 и 10 мая.
Выходными днями в учреждениях будут 1, 3, 8 и 9 мая.
Кабинеты неотложной медицинской помощи будут ежедневно принимать пациентов с 8 до 00 часов.
Продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад медицинские стационары.
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