За сутки коронавирусная инфекция выявлена у жителей 22 территорий Прикамья В Перми заболели 99 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены у пациентов 22 территорий Пермского края.

В Перми заболели 99 человек, в Краснокамском и Добрянском округах — по восемь, в Чайковском, Большесосновском и Горнозаводском — по шесть.

По четыре человека ковидом заразились в Верещагинском, Чусовском и Лысьвенском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 366 460 жителей региона.

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