За сутки коронавирусная инфекция выявлена у жителей 22 территорий Прикамья
В Перми заболели 99 человек
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявлены у пациентов 22 территорий Пермского края.
В Перми заболели 99 человек, в Краснокамском и Добрянском округах — по восемь, в Чайковском, Большесосновском и Горнозаводском — по шесть.
По четыре человека ковидом заразились в Верещагинском, Чусовском и Лысьвенском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 366 460 жителей региона.
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