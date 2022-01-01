В Пермском крае произошёл сбой в работе региональных электронных проездных Владельцам карт рекомендовано возить с собой письмо от минтранса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве транспорта Пермского края сообщили о техническом сбое в работе региональных электронных социальных проездных документов (ЭСПД).

В ведомстве пояснили, что карты, выпущенные с декабря 2021 года, могут не считываться валидатором, также возникла проблема с пополнением проездных.

В связи с этим пассажирам разрешили ездить на пригородном и городском транспорте просто по предъявлению ЭСПД кондуктору. Перевозчики обязаны провозить таких пассажиров даже в том случае, если проездной не будет пополнен или если валидатор не считает информацию. Соответствующее письмо перевозчикам от ПКГУП «Автовокзал» уже направлено. На всякий случай пассажирам рекомендовано распечатать письмо минтранса и возить с собой.

В министерстве добавили, что если карту выпустили до декабря 2021 года, то она работает в прежнем режиме, и напомнили, что пополнить её можно в отделениях Почтобанка, Почты России, центральных кассах автовокзала.

Об устранении неполадок в ведомстве обещали сообщить дополнительно.

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