«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» Поделиться Твитнуть

Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвящённой старту акции.

«Партия помогает распространить Георгиевские ленты в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтёры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская ленточка» в этом году пройдёт очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», — сообщила она.

Ольга Занко подчеркнула, что в то время как за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать всё для её защиты.

«Поэтому вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц — также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», — сообщила она.

В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Георгиевская лента давно стала символом воинской доблести и славы России. Именно так она воспринимается не только в нашей стране, но и в десятках стран за рубежом. Сотни миллионов людей по всему миру помнят и чтят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому акция «Георгиевская лента» также имеет международный масштаб, а почтение к этому символу закреплено законодательно. В Пермском крае партийцы и молодогвардейцы раздадут 50 тыс. георгиевских лент.

Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

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