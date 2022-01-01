В первом квартале спрос на квартиры в новостройках Пермского края вырос на 30% Общее количество сделок с недвижимостью снизилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале года спрос на квартиры в новостройках (на стадии строительства дома) вырос более, чем на 30%. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.

Ажиотаж, считают специалисты, спровоцирован увеличением ключевой ставки до 20% и пересмотром программы льготной ипотеки.

За первые три месяца года в Прикамье зарегистрировано 10 415 договоров ипотеки. Это на 20% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Общее количество сделок с недвижимым имуществом в первые три месяца 2022 года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.





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