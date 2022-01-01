PAN City Group отметил 30-летие и в честь этого дарит подарки Поделиться Твитнуть

В апреле 2022 года PAN City Group1 отметил 30-летие и в честь этого дарит уникальную возможность купить квартиру в ЖК «SMART City»2 (ул. Стахановская, 52а) со скидкой до 395 тыс. руб.3 от базовой стоимости! Успевайте: акция распространяется только на первые 10 квартир.





Не откладывайте решение о покупке квартиры своей мечты: свободных квартир остаётся всё меньше, ведь дом сдаётся уже в следующем квартале этого года! Общий объём выполненных работ на строительной площадке составляет 85%.





ЖК «SMART City» — это уникальный парящий эко-двор без машин, территория которого зонирована по возрастным группам. Для малышей предусмотрена песочница с игровыми элементами и разными текстурами, качели-маятники и балансиры. Ребятам постарше по душе придётся многофункциональная площадка с игровым комплексом, качели и спортивная площадка со снарядами для фитнеса и турниками. В каждой секции предусмотрен дизайнерский холл в стиле Hi-Tech, просторные колясочные комнаты, двухуровневый подземный паркинг и безбарьерная среда. Главное здесь — безопасность, поэтому закрытая территория обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением.





Покупая квартиру в жилом квартале SMART City, вы можете быть уверены: всё необходимое для комфортной жизни будет у вас под рукой, и вы сможете решить все свои вопросы, не тратя время на дорогу. Застройщик предусмотрел 29 коммерческих помещений внутри жилого квартала: вы непременно оцените разнообразие магазинов и кафе, спортивные студии на первом этаже комплекса, аптеку и зоомагазин в шаговой доступности — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья.





Выбирайте максимально комфортные условия покупки вашей новой квартиры:

1. Льготная ипотека — от 5,5% 4

2. Зачёт вторичным жильем5

3. Покупка с участием средств госсубсидий, в том числе в качестве первоначального взноса.

4. Рассрочка платежа без предоставления документов о доходах6





Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group по тел. 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.





Ознакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по тел. 207-17-07.





1. PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2. ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3. Скидка в размере от 5 (пяти) до 6 (шести) процентов от базовой цены объекта долевого строительства с учётом коэффициента этажности предоставляется на квартиры типа 1, 2 и 3с, расположенные в 16- и 25-этажной секции ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а, при условии подписания ДДУ до 30.06.2022 включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Скидка распространяется в отношении продажи первых 10-ти квартир. Максимальный размер скидки 395 077 руб. рассчитан для квартир № 80 и 86 площадью 58,8 кв. м.

4. Процентная ставка составляет от 5,5% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования — до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 ставка составит от 11,0% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 тыс. до 6 млн руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 16,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 1% при покупке жилого дома, на 2% — при покупке нежилой недвижимости, на 3% — при отказе от личного и/или титульного страхования. Сумма кредита от 200 тыс. до 10 млн руб. (для Перми и Пермского края), от 200 тыс. до 14 млн руб. (для Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 25.04.2022 и не является публичной офертой.

5. При условии заключения договора участия в долевом строительстве с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 5 (пяти) до 6 (шести) процентов от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% (десять процентов) и оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Последующие платежи должны составлять не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчёт по договору должен быть произведён не позднее 90-го дня рассрочки.

6. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробности в отделе продаж PAN City Group.





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